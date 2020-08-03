Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, почему не захотел присоединиться к политической силе президента Владимира Зеленского

Он раскритиковал принципы, по которым людей набирают в команду главы государства, во время интервью изданию "Фокус", передает Politeka.net.

Недавно общественный деятель создал собственную партию под названием "Перемога Пальчевського". Он не захотел присоединяться к другой политсиле, потому что преследует совершенно другие цели. Так Андрей Пальчевский планирует преуспеть там, где провалился Владимир Зеленский и его соратники.

"Они боятся конкуренции. Я хоть и начинающий политик, но понимаю, что люди разочарованы всеми этими движениями, да и мне не надо туда идти, чтобы зарабатывать, мне надо идти, чтобы менять страну", - заявил лидер партии. - "Мы будем действовать на том избирательном поле страны, где люди недовольны работой команды Зеленского, то есть мы на поле разочарованных, и, к сожалению, это поле у нас становится все больше".

Андрей Пальчевский рассказал, какой должна быть современная политическая элита Украины. По его наблюдениям, сейчас в ее ряды попадают совсем не те люди и совсем не теми способами.

"Когда я вижу, как выступают товарищ К или товарищ З, удивляюсь, почему они не смущаются тому, что нигде не учились, ничего не знают, но при этом хотят быть президентами", - возмутился Андрей Пальчевский. - "У них там какой-то президентский квартал или президентское телевидение: зашел туда — считай, ты как минимум кандидат, провел программу — уже вице-президент, и ничего, никто не смущается. Элиту в хорошем смысле этого слова должно растить государство, псевдоэлиту растит телевидение".

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