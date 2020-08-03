Долар раптово спіткнувся, НБУ попередив про новому курсі валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 3 серпня зміниться до невпізнання, гривню чекають важкі часи.

наприклад, долар трохи впаде: торги почнуться з -0,0115 гривень. Передбачається, що падіння продовжиться.

Євро після вихідних навпаки, візьме курс на різке подорожчання. Торги почнуться з +0,2342 гривень.

Курс валют в Україні 3 серпня:

Долар — 27,6798 гривні;

Євро — 32,7812 гривні.

Підвищення зарплат в Україні під загрозою, грошей всім не вистачить: розкрито жалюгідні деталі

Українцям вирішили розповісти про те, кому найближчим часом варто очікувати підвищення зарплати.

Про це розповів колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

«Окремим категоріям людей дійсно будуть піднімати зарплати. Але потрібно думати про всіх, не тільки про медиків. Коли у нас почалася війна, ми думали про військових - підняли їм, потім, коли боролися з корупцією, – підняли суддям. Зараз піднімаємо медикам», — зазначив він.

Також колишній чиновник розповів, кому з українців найближчим часом варто розраховувати на підвищення виплат.

«Думаю, що дійсно лікарям, поліцейським, вчителям будуть підвищувати зарплати, тому що ці люди сьогодні «на фронті», — підкреслив він.

Crew Dragon з астронавтами повернувся на Землю

Капсула корабля Crew Dragon з астронавтами Даг Херлі і Бобом Бенкеном, які провели 62 дні на Міжнародній космічній станції, приводнилась в Мексиканській затоці біля берегів Флориди.

Приводнення стало першим для американської космонавтики з 1975 року: космічні "шатли" сідали по-літаковому на спеціальні смуги. Сама місія Crew Dragon до МКС і назад на Землю — перший в історії пілотований політ на борту приватного космічного корабля.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020

Нагадаємо, Романенко пояснив, чому Україні не бачити своїх илонов масков.

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