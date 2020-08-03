Доллар внезапно споткнулся, НБУ предупредил о новом курсе валют: что будет с гривной
Курс валют в Украине 3 августа изменится до неузнаваемости, гривну ждут трудные времена.
К примеру, доллар сегодня немного упадет: торги начнутся с -0,0115 гривен. Предполагается, что падение продолжится.
Евро после выходных наоборот, возьмет курс на резкое подорожание. Торги начнутся с +0,2342 гривен.
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Курс валют в Украине 3 августа:
Доллар — 27,6798 гривны;
Евро — 32,7812 гривны.
Повышение зарплат в Украине под угрозой, денег всем не хватит: раскрыты плачевные детали
Украинцам решили рассказать о том, кому в ближайшее время стоит ожидать повышения зарплаты.
Об этом рассказал бывший министр экономики Тимофей Милованов.
«Отдельным категориям людей действительно будут поднимать зарплаты. Но нужно думать обо всех, нельзя только о медиках. Когда у нас началась война, мы думали о военных - подняли им, потом, когда боролись с коррупцией, – подняли судьям. Сейчас поднимаем медикам», — отметил он.
Также бывший чиновник рассказал, кому из украинцев в ближайшее время стоит рассчитывать на повышение выплат.
«Думаю, что действительно врачам, полицейским, учителям будут повышать зарплаты, потому что эти люди сегодня «на фронте», — подчеркнул он.
Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю
Капсула корабля Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном, которые провели 62 дня на Международной космической станции, приводнилась в Мексиканском заливе у берегов Флориды.
Приводнение стало первым для американской космонавтики с 1975 года: космические "шаттлы" садились по-самолетному на специальные полосы. Сама миссия Crew Dragon к МКС и обратно на Землю — первый в истории пилотируемый полет на борту частного космического корабля.
Напомним, Романенко пояснил, почему Украине не видать своих илонов масков.
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