До чого потрібно готуватися

В Україні впроваджують нову пенсійну систему, яка повинна змінити звичні правила отримання виплат на старості

У Міністерстві соціальної політики України розповіли подробиці впровадження на полях держави нової системи накопичувальної пенсії.

Про це повідомила глава відомства, передає прес-служба міністерства.

Зокрема, разом з можливістю накопичення пенсії в Україні будуть збільшені податки, що створить додаткове фінансове навантаження для звичайних українців.

Міністерство хоче заснувати пенсійну систему так, щоб кожен українець заплатив по 2% зі своєї зарплати собі на пенсію і плюс до цієї суми стільки ж заплатив би роботодавець. Крім того, в цьому випадку варто врахувати і інтереси бізнесу, і намагатися зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці.

«Під час поточної кризи запровадити такий механізм взаємодії буде досить проблематично. Тому шукаємо альтернативні варіанти, щоб в рамках єдиного соціального внеску, ПДФО перерозподілити кошти і з них по 2% направити на накопичувальні пенсії», - відзначили в Мінсоцполітиці.

Також раніше повідомлялося, що українським пенсіонерам повинні підвищити виплати, але в списку щасливчиків опинилися не всі. Зокрема, в наступному році підвищать суму виплат пенсіонерам старше 75 років.

До всього іншого вже з січня поточного року мінімальна пенсійна виплата повинна підвищитися до 2400 грн, а з липня - до 2600 грн.

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