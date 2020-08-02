Понеділок порадує українців казкової погодою

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці розповіла відомий метеоролог Наталія Діденко, передає Politeka.net.

За її словами, антициклон на ім'я Кігті організовує гарну суху, в основному сонячну погоду.

Це означає, що температура повітря вдень коливатиметься в комфортних межах, + 22 + 28 градусів.

У понеділок, 3 серпня, в Києві очікується чудовий синоптичний день. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах + 24 + 26 градусів.

У вівторок, за словами, Діденко, літо одумається і почне знову підвищувати температуру повітря.

Уже з 4 серпня і до кінця тижня очікується в більшості областей + 26 + 31 градусів, тільки 5 серпня кілька холодніше на заході України.

«Завтра день елегантною погоди, не холодно, не жарко, можна довго гуляти на вулиці після роботи», - додала вона в ув'язненні.

До цього ми повідомляли, що відпочиваючі в курортному селищі Кирилівка стали свідками страшного, але красивого видовища.

Небо над популярним українським курортом затягнули важкі сірі хмари, віщуючи потужну грозу або справжній ураган. Грозовий фронт многокіллометровой хвилею насувався на Кирилівку, з нього постійно били електричні розряди блискавок. Видовище порядком налякало очевидців, але в підсумку погода заспокоїлася і подарувала тільки незвичайний вид. Відзначається, що ні краплі дощу не впало з грозових хмар.

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