Незабаром українцям повинні будуть підняти зарплату, але пощастить не всім

Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що умови, в яких працюють співробітники екстреної медичної допомоги абсолютно неприпустимі, тому вони повинні отримувати набагато більше.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під в час брифінгу, повідомляє Моз на власній сторінці Facebook.

Степанов заявив, що з 1 липня вже збільшили фінансування екстреної медичної допомоги на 40%, а з 1 вересня запланували збільшення зарплат медпрацівникам, в тому числі і працівникам «швидкої».

МОЗ пропонують внести зміни у держбюджет і прописати в документі збільшення зарплати, яке буде стосуватися водіїв «швидкої» до 10−12 тис. грн, диспетчера — 12−13 тис. грн, фельдшера 14−16 тис. грн, а лікар отримає — від 20 до 22 тис. грн.

Він додав, що на сьогодні є близько 1800 автомобілів швидкої, яким більше 10 років, або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМП. В цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 повинні бути придбані протягом наступних 2 років.

Також раніше повідомлялося, що однак підвищення мінімальної зарплати може призвести до зростання заробітних плат «у тіні».

Зокрема, підвищення мінімальної зарплати спричинить зростання податкового навантаження на бізнес, який справно платить податки.

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