Але пощастить не всім

Українським пенсіонера повисят пенсію вже в наступному році

Як передає Politeka.net, таку заяву зробила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За словами чиновниці, збільшення виплат помітять поки не всі пенсіонери.

"Ми працюємо над цим питанням. Перший крок ми зробили для пенсіонерів 80+. І в наступному 2021 році буде обов'язково зроблено підвищення, це буде адресний для підвищення категорії 75+ пенсіонерів", - зазначила міністр.

Лазебна також підкреслила, з січня 2021 року сума мінімальної виплати-гарантії становитиме близько 2 400 гривень. А вже в липні 2021 року - 2600 гривень, але це підвищення буде ставитися до пенсіонерів у віці не менше 65 років.

Раніше ми повідомляли, що частина українців можуть залишити без виплат з-за величезного дефіциту в Пенсійному фонді.

В ПФУ планують зменшити кількість тих українців, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Таке нововведення має набрати чинності після запуску нової пенсійної реформи.

В першу чергу хочуть скоротити кількість одержувачів пільгових пенсій, які виходять на пенсію достроково. До того ж, багато українців не зможуть отримати пенсію за вислугу років, адже таку можливість отримає лише дуже вузьке коло осіб.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови.

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