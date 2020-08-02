Но повезет не всем

Украинским пенсионера повисят пенсию уже в следующем году

Как передает Politeka.net, такое заявление сделала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам чиновницы, увеличение выплат заметят пока не все пенсионеры.

"Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для пенсионеров 80+. И в следующем 2021 году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", - отметила министр.

Лазебная также подчеркнула, с января 2021 года сумма минимальной выплаты-гарантии будет составлять около 2 400 гривен. А уже в июле 2021 года - 2600 гривен, но это повышение будет относиться к пенсионерам в возрасте не менее 65 лет.

Ранее мы сообщали, что часть украинцев могут оставить без выплат из-за огромного дефицита в Пенсионном фонде.

В ПФУ планируют уменьшить количество тех украинцев, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. Такое нововведение должно вступить в силу после запуска новой пенсионной реформы.

В первую очередь хотят сократить количество получателей льготных пенсий, которые выходят на пенсию досрочно. К тому же, многие украинцы не смогут больше получить пенсию за выслугу лет, ведь такую возможность получит лишь очень узкий круг лиц.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.