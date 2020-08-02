Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", похвалилася апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Нові знімки дівчини в провокаційному вбранні з'явилися кілька годин тому на фанатських сторінках знаменитої красуні.

Користувачі мережі опублікували пост в Instagram, присвячений "руській Кардашьян". Вона позує в розкішній спальні і біля балкону в спокусливому купальнику бордового відтінку, що складається з топа на бретелях і бікіні. Купальник настільки маленький, що ледве в силах утримати її форми. Образ вона доповнила масивними золотими браслетами та сережками.

Розпущене по плечах довге волосся, чуттєвий макіяж надали її образу спокусливості та пікантності. Виглядає зірка, як завжди, просто неймовірно. Що підтвердили і численні коментарі фоловерів, які залишили для неї безліч компліментів і лайків:

«Гарна пані, ох», 🌹😘», «Мила дамочка, який гарний вигляд!», «прекрасний вигляд, просто прекрасний», «Така інтимно гаряча поза, малятко😘😋», «Ти просто сонце, але ця поза…», «Чому ти така зухвала, боже», «Так чудово! Анастасія ти просто дикий ангел🤘😘».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подратувала пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.