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НБУ погіршив очікування щодо зростання держборгу на 2020 рік в Україні

Зокрема, НБУ склав липневий звіт у якому змінив свої очікування щодо зростання державного боргу України у 2020 році в бік погіршення до 62% ВВП.

У той же самий час, у квітневому прогнозі очікування були на рівні 60% ВВП. Про це зазначено у повідомленні на сайті НБУ.

"Державний і гарантований державою борг в 2020 році збільшиться до 62% ВВП через нарощування дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також більш слабкого, ніж наприкінці минулого року, обмінного курса гривні", - сказано в повідомленні.



Крім того, наголошується, що в подальшому держборг буде знижуватися на 2-3 процентних пункти щорічно за рахунок зростання економіки та виваженої фіскальної політиці.

Також раніше повідомлялося, що НБУ попередили, що до кінця цього ходу ситуація з безробіттям в країні буде йти гірше, ніж планувалося спочатку.

Уточнюється, що спершу у квітневому прогнозі рівень безробіття був на рівні 9,5%, проте вже зараз експерти з НБУ кажуть про 10%. Передбачається, що в наступному році ситуація покращиться, а рівень безробіття скоротитися до 9%.

Передбачається, що до 2022-го рівень безробіття буде в межах 8,8% (у минулому прогнозі говорилося про 8,6% безробітних).

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