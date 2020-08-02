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НБУ ухудшил ожидания по росту госдолга на 2020 год в Украине

В частности, НБУ составил июльский отчет в котором изменил свои ожидания относительно роста государственного долга Украины в 2020 году в сторону ухудшения до 62% ВВП.

В то же самое время, в апрельском прогнозе ожидания были на уровне 60% ВВП. Об этом указано в сообщении на сайте НБУ.

"Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году увеличится до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курс гривни", - сказано в сообщении.



Кроме того, отмечается, что в дальнейшем госдолг будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики.

Также ранее сообщалось, что в НБУ предупредили что к концу этого хода ситуация с безработицей в стране будет обстоять хуже, чем планировалось изначально.

Уточняется, что сперва в апрельском прогнозе уровень безработицы был на уровне 9,5%, однако уже сейчас эксперты из НБУ говорят о 10%. Предполагается, что в следующем году ситуация улучшиться, а уровень безработицы сократиться до 9%.

Предполагается, что к 2022-му уровень безработицы будет в пределах 8,8% (в прошлом прогнозе говорилось о 8,6% безработных).

Напомним, украинцы получили предупреждение от МВФ и НБУ, экономика на грани катастрофы.

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