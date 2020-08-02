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Українським пенсіонерам повинні підвищити виплати, але в списку щасливчиків опинилися не всі

Зокрема, в наступному році підвищать суму виплат пенсіонерам старше 75 років. Про це в ефірі "112 Україна" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Крім того, міністр підкреслила, що це буде щомісячна надбавка до пенсії.

«Ми працюємо над цим питанням. Перший крок ми зробили для пенсіонерів 80+. І в наступному 2021 році буде обов'язково зроблено підвищення, це буде підвищення для категорії 75+ пенсіонерів», - заявила Лазебна.

До всього іншого вже з січня поточного року мінімальна пенсійна виплата повинна підвищитися до 2400 грн, а з липня - до 2600 грн. Таке підвищення чекають пенсіонери у віці від 65 років, у кого є стаж для жінки 30 років, для чоловіків - 35 років. А в березні має відбутися планова індексація для всіх пенсіонерів.

Також раніше повідомлялося, що за станом на минулий місяць, середній розмір пенсій в Україні становить майже 3400 гривень, а понад 10 тисяч гривень отримують майже 333 тисячі пільговиків.

Виплату оформили "заднім числом" - тобто, самотні пенсіонери отримають гроші, починаючи з 1 січня. Розмір щомісячної надбавки становить 685 гривень.

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