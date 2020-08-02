О чем нужно знать

Украинским пенсионерам должны повысить выплаты, но в списке счастливчиков оказались не все

В частности, в следующем году повысят сумму выплат пенсионерам старше 75 лет. Об этом в эфире "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того, министр подчеркнула, что это будет ежемесячная надбавка к пенсии.

«Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для пенсионеров 80+. И в следующем 2021 году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров», - заявила Лазебная.

Ко всему прочему уже с января текущего года минимальная пенсионная выплата должна повысится до 2400 грн, а с июля - до 2600 грн. Такое повышение ожидают пенсионеры в возрасте от 65 лет, у кого есть стаж для женщины 30 лет, для мужчины - 35 лет. А в марте должна состояться плановая индексация для всех пенсионеров.

Также ранее сообщалось, что по состоянию на прошлый месяц, средний размер пенсий в Украине составляет почти 3400 гривен, а свыше 10 тысяч гривен получают почти 333 тысячи льготников.

Выплату оформили "задним числом" - то есть, одинокие пенсионеры получат деньги, начиная с 1 января. Размер ежемесячной надбавки составляет 685 гривен.

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