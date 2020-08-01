Бывший министр экономики Тимофей Милованов предупредил, когда ждать скачка доллара

Он озвучил свой прогноз в в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net.

По мнению Тимофея Милованова, курс доллара не должен перепрыгнуть планку в 30 гривен. Согласно его предположению, американская валюта будет держаться на уровне 27-29 гривен за условную единицу до местных выборов в Украине, но потом вырастет до 30 гривен. В целом же курс не будет быстро увеличиваться.

"Когда президент спросил, будет ли курс по 30 грн/долл., я сказал, что даже если сильно постараться, может - 29... а на 30 грн/долл. быстро мы не выйдем", - заявил бывший министр.

Как добавил Тимофей Милованов, Национальный банк пытается всеми силами сдерживать рост курса иностранных валют и стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. В то же время, у регулятора есть существенные трудности.

"То есть мы видим, что первые кадровые изменения происходят не по тем личностям, которые известны. Например, не Дмитрий Сологуб или Екатерина Рожкова пишут заявление об увольнении, а заместитель председателя правления Холод. Так же меняется руководство коммуникаций или юристы, то есть непубличные действия", - отметил Милованов. "Политика НБУ будет такой, что сейчас будет удерживаться доллар, и инфляция будет низкой, как минимум до местных выборов".

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