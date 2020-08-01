Бывший министр экономики Тимофей Милованов предупредил, когда ждать скачка доллара

Он озвучил свой прогноз в в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net.

По мнению Тимофея Милованова, курс доллара не должен перепрыгнуть планку в 30 гривен. Согласно его предположению, американская валюта будет держаться на уровне 27-29 гривен за условную единицу до местных выборов в Украине, но потом вырастет до 30 гривен. В целом же курс не будет быстро увеличиваться.

тимофей милованов

"Когда президент спросил, будет ли курс по 30 грн/долл., я сказал, что даже если сильно постараться, может - 29... а на 30 грн/долл. быстро мы не выйдем", - заявил бывший министр.

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Как добавил Тимофей Милованов, Национальный банк пытается всеми силами сдерживать рост курса иностранных валют и стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. В то же время, у регулятора есть существенные трудности.

курс валют, обменник, доллар

"То есть мы видим, что первые кадровые изменения происходят не по тем личностям, которые известны. Например, не Дмитрий Сологуб или Екатерина Рожкова пишут заявление об увольнении, а заместитель председателя правления Холод. Так же меняется руководство коммуникаций или юристы, то есть непубличные действия", - отметил Милованов. "Политика НБУ будет такой, что сейчас будет удерживаться доллар, и инфляция будет низкой, как минимум до местных выборов".

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