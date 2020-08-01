Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, показала ідеальні вигини в сукні з "золота"

В цей раз струнка знаменитість вирішила порадувати фанатів яскравими фото, зробленими під час відпочинку та примірки стильних нарядів в гримерці. Модель з значними формами показала всю себе без білизни. А тоненька сукня з золотих пайєток ледь зміг прикрити гідності Демі, повідомляє Politeka.net.

Так, на двох фото, представлених кілька годин тому в соціальній мережі Instagram в профілі Роуз, дівчина виглядала дуже щасливо. Яскраво посміхаючись, Демі показала себе зі спини, а плаття з надзвичайно глибоким вирізом підкреслило її тонку талію:

«Неможливо відірватися від її солодощів💘✨», «Ти така розкішна», «Просто спокушання і нічого більше», «Ти просто ідеальна жінка😍😍😍😍», «Тьху 😍🤤», «Мексиканська золота дівчина?», «Я тебе люблю !!! ❤️», «Ти просто ідеальний!», «Ти чарівниця», «🌹 Так красиво 🌹», «Зі святом Ід ❤️💀», «Не становись Ритою! Тримайте верх закритим», «», «Гарне плаття», - пишуть шанувальники.

Завдяки тому, що дівчина зовсім не соромиться свого тіла, вона змогла стати популярною. Її фотосесії розбурхують шанувальників кожен раз новим чином.

На недавно представленому кадрі, опублікованому в Instagram, Демі позувала в дуже провокаційній образі - тонкому білому ліфчику, який не зміг прикрити пишні гідності знаменитості, а також світло-синіх вкорочених рваних джинсах.

«Wooooooaaawwww красива дівчина muuuuuaaah», «Така черешенка, боже😀😅🔥», «Як багато у тебе цих булочок😍😘», «Hermosa Como Siempre ... Hechicera 😉! 😋🍑😘», «Люблю тебе ,гріх таке приховувати», «Чому ти більше не відповідаєш мені, люба?», «Ти мила і прекрасна дівчина з шикарною грудьми і по*ой», «просто персик і нічого більше», «Не зупиняйся», «ти найкрасивіша у світі» - написали фанати.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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