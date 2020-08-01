Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, як повеселилася з подружкою на пляжі

На сторінці молодий моделі з'явилися яскраві фото з відпочинку на пляжі. Анастасія вирішила блиснути пишними формами в синьому бікіні разом зі стрункою подружкою. При цьому Квітко похвалилася новим модним бікіні яскраво-блакитного відтінку.

Так, в цей раз в Instagram дівчина поділилася кадром, зроблених під час поїздки на гироскутере разом з апетитною моделлю зі світлим волоссям. Примітно, що фактично всі близькі друзі дівчини такі ж світловолосі, як і вона.

На новому фото дівчата захопили не тільки бікіні і монокіні, але ще яскравим і сяючим виглядом:

«Я хотів би бути тим матрацом,» «Хочу до них на розваги😢», «Гарна 🔥🔥🔥😍», «Надута лялька. Відштовхує», «Боже, які ідеальні малятка❤️❤️», «Коли ти пила останній раз!? 🍺🥃», «Гарний вигляд! 👏👏👏👏👏🎶💋», «Ось це обсяги😮😮😮😮», «люблю цю білявку, я хочу тебе бачити сьогодні завтра назавжди 😍, «Це єдина у своєму роді. @anastasiya_kvitko», «Синій мій улюблений», «мій Синій колір ... 🔥», «вся Дупа в целюліті! Що хорошого? !!!», «Там де Настя, там завжди літо!», - написали користувачі.

До цього модель вирішила похвалитися вигинами в модному салатовому купальнику, який ледь приховує її значних розмірів форми. При цьому, для більшої пікантності, Анастасія розгорнулася боком і підкреслила пружні сідниці з кращого ракурсу.

Не секрет, що при зрості 162 см Квітко важила на початку модельної кар'єри аж 70 кілограм! І це при тому, що багато радили їй худнути. Відмовившись від такої ідеї, дівчина стала не лише популярною завдяки їй незвичайної зовнішності, але і навіть стала працювати з модними магазинами, рекламуючи їх білизну і купальники.

На новому фото спекотна молода модель вимазала маслом і підкреслила тим самим переваги при сонячному світлі. Позуючи на шезлонгу, дівчина заклично повернулася в бік від об'єктива.

Ось що пишуть фанати під постом Квітко:

«Ну до чого ж гарна, малятко❤️❤», «Нічого собі .... 😮», «Надто апетитна», «Лінда ❤️❤️❤️👏👏,» «Я люблю зовнішній вигляд .. приємно», «Ти дуже шикарна крихта❤️😍», «боже, яка блондиночка🔥🔥🔥, «Я так люблю тебе», «Мій мужній ірландець прагне тримати тебе у вузькому колі, прекрасна Ана 🌺🌸 ❤️❤️❤️❤️».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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