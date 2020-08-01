Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав головні проблеми президента Володимира Зеленського у боротьбі з корупцією
Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"В країні склалася ситуація, що Україна наскільки корумпована, що у керівника країни (Володимира Зеленського - ред.) є тільки два виходи. Перший: очолити цей рух, так як це зробив Порошенко. Або, почати боротьбу", - зазначив Пальчевський.
За його словами, Володимир Зеленський вибрав свій шлях у боротьбі з корупцією в країні.
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"Він не очолив її особисто. Моя думка, як громадянина України, полягає в тому, що Зеленський не уявляє, які потоки грошей крадуться його підлеглими. Я не обіляю його, тому що його завдання стежити за тим, щоб народні гроші йшли в народ, а не від народу в кишені. Це його помилка", - переконаний громадський діяч.
Крім того, Пальчевський порівняв Зеленського з його попередником, Петром Порошенком.
"Він (Зеленський - ред.) не сидить вечорами і не рахує, скільки йому повинні скинути газовики, скільки повинні відкинути фінансисти з ПДВ", - заключив він.
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