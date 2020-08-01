Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал главные проблемы президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией

Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"В стране сложилась ситуация, что Украина насколько коррумпирована, что у руководителя страны (Владимира Зеленского - ред.) есть только два выхода. Первый: возглавить это движение, так как это сделал Порошенко. Либо, начать борьбу", - отметил Пальчевский.

По его словам, Владимир Зеленский выбрал свой в путь в борьбе с коррупцией в стране.

"Он не возглавил ее лично. Моё мнение, как гражданина Украины, заключается в том, что Зеленский не представляет, какие потоки денег воруются его подчиненными. Я не обеляю его, потому что, его задача следить за тем, чтобы народные деньги шли в народ, а не от народа в карманы. Это его промашка", - уверен общественный деятель.

Кроме того, Пальчевский сравнил Зеленского с его предшественником, Петром Порошенко.

"Он (Зеленский - ред.) не сидит по вечерам и не считает, сколько ему должны скинуть газовики, сколько должны откинуть финансисты с НДС", - заключил он.

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