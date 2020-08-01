Про що потрібно знати українським пільговикам

Українців попередили про введення нових надбавок до існуючих пенсій

Про це пишуть Українські новини.

За станом на минулий місяць, середній розмір пенсій в Україні становить майже 3400 гривень, а понад 10 тисяч гривень отримують майже 333 тисячі пільговиків.

І тепер одиноким пенсіонерам, яким вже виповнилося 80 років, будуть щомісячно нараховувати надбавки до виплат.

Виплату оформили "заднім числом" - тобто, самотні пенсіонери отримають гроші, починаючи з 1 січня. Розмір щомісячної надбавки становить 685 гривень.

Не варто забувати, що в минулому місяці була підвищена пенсія деякої категорії пільговиків: якщо розмір пенсійних виплат з урахуванням всіх існуючих надбаков і компенсацій не досягає 2100 грн, то таким українцям з 01.05.2020 надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Також в минулому місяці була підвищена мінімальна пенсія - до 1712 гривень. І ще один перерахунок заплановано на грудень, коли виплата зросте до 1769 гривень. А вже в березні 2021 року в Україні буде проведена індексація пенсій.

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За словами міністра Марини Лазебної, для більш 2 млн пенсіонерів були підвищені пенсії і зараз вони становлять понад 2000 гривень.

Лазебна підкреслила що 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячну надбавку до пенсії в середньому розмірі 500 грн; 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5000 грн, отримали від держави одноразову виплату в розмірі 1000 грн; для 8,4 млн у травні були проіндексовані виплати.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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