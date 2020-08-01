О чем нужно знать украинским льготникам

Украинцев предупредили о введении новых надбавок к существующим пенсиям

Об этом пишут Украинские новости.

По состоянию на прошлый месяц, средний размер пенсий в Украине составляет почти 3400 гривен, а свыше 10 тысяч гривен получают почти 333 тысячи льготников.

И теперь одиноким пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, будут ежемесячно начислять надбавки к выплатам.

Выплату оформили "задним числом" - то есть, одинокие пенсионеры получат деньги, начиная с 1 января. Размер ежемесячной надбавки составляет 685 гривен.

Не стоит забывать, что в прошлом месяце была повышена пенсия некоторой категории льготников: если размер пенсионных выплат с учетом всех существующих надбаков и компенсаций не достигает 2100 грн, то таким украинцам с 01.05.2020 предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Также в прошлом месяце была повышена минимальная пенсия - до 1712 гривен. И еще один перерасчет запланирован на декабрь, когда выплата вырастет до 1769 гривен. А уже в марте 2021 года в Украине будет проведена индексация пенсий.

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По словам министра Марины Лазебной, для более 2 млн пенсионеров были повышены пенсии и сейчас они составляют свыше 2000 гривен.

Лазебная подчеркнула что 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячную надбавку к пенсии в среднем размере 500 грн; 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5000 грн, получили от государства единоразовую выплату в размере 1000 грн; для 8,4 млн в мае были проиндексированы выплаты.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

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