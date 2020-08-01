З'явилися подробиці підвищення зарплат в Україні

Про це пише Politeka.net.

Очікується, що вже через три роки середня зарплата українців буде вище 17 тисяч гривень. Мінімалку до цього часу повинні підвищити майже до 7200 гривень.

За оцінками Мінекономрозвитку, в 2021 році українці у середньому будуть заробляти на 12,1% більше. Але експерти запевняють, що це ще не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому зарплата українців збільшиться на 6%, а в 2023-му – ще на 5,1%.

Згідно з прогнозом, середні зарплати в Україні будуть рости наступним чином:

у 2021-му – 13632 грн;

у 2022-му – 15414 грн;

в 2023-му – 17169 грн.

За оцінками аналітиків, розмір мінімалки в середньому в 2021 році складе 6250 гривень, в 2022 році - 6700, а ще через рік - 7176 гривень.

За словами експерта Олександра Білоуса, коментувати таке зростання зарплат безглуздо, якщо не враховувати можливий рівень інфляції.

"Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – зростання середньої зарплати не говорить про те, що пропорційне зростання буде і у вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент – яка буде інфляція. Якщо зарплати зростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми зубожіємо", – додав аналітик в коментарі журналістам.

Раніше ми попереджали про планове підвищення мінімальної зарплати в Україні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у 2021 році мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 6250 гривень.

“Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, становить 6250 грн в середньому. Тобто, так як ми і говорили – 6 тис. На початку року, 6500 – у другому півріччі. У 2022 році – 6700 грн, в 2023 році – 7200 грн”, - заявив Шмигаль і додав, що це прогнозні очікування, які були заздалегідь розроблені Міністерством економіки.

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