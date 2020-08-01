Появились подробности повышения зарплат в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

Ожидается, что уже через три года средняя зарплата украинцев будет выше 17 тысяч гривен. Минималку к этому времени должны повысить почти до 7200 гривен.

По оценкам Минэкономразвития, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Но эксперты уверяют, что это еще не означает, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем зарплата украинцев увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Согласно прогнозу, средние зарплаты в Украине будут расти следующим образом:

в 2021-м – 13632 грн;

в 2022-м – 15414 грн;

в 2023-м – 17169 грн.

По оценкам аналитиков, размер минималки в среднем в 2021 году составит 6250 гривен, в 2022 году - 6700, а еще через год - 7176 гривен.

По словам эксперта Александра Белоуса, комментировать такой рост зарплат бессмысленно, если не учитывать возможный уровень инфляции.

"Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – добавил аналитик в комментарии журналистам.

Ранее мы предупреждали о плановом повышении минимальной зарплаты в Украине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2021 году минимальная зарплата в Украине будет повышена до 6250 гривен.

“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, - заявил Шмыгаль и добавил, что это прогнозные ожидания, которые были заранее разработаны Министерством экономики.

Напомним, что инфляция и рост зарплат, в Кабмине уже предупредили: к чему готовиться простым украинцам

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