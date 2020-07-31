Популярний український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, підкорив емоційним виконанням своєї пісні на весіллі
Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився новим відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На відео артист показав, як виконує свій хіт «Вітрила» на весіллі. Так, MELOVIN сидить на стільці з мікрофоном і з почуттям співає свою емоційну пісню, слова якої так добре поєднуються з романтичною подією. Артист не змінив своїм смакам і одягнувся у все чорне, а свій образ доповнив масивними стильними окулярами.
Під час його співу молодята щосили танцювали під музику, явно насолоджуючись своїм святом.
Індексація пенсій та надбавки до виплат, термінова заява Мінсоцполітики: "Підвищать тим, хто..."
З ким Настя Каменських крутила романи до Потапа, в мережу злили фото всіх колишніх: "Називав її ..."
Українцям загрожує масове скасування виплат, гроші в бюджеті майже закінчилися: «Вже з серпня...»
Переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст без одягу справила фурор: «Уххх, цілую твої...»
Шанувальники співака активно коментують його публікацію.
«гарненько погуляйте! Передавай вітання молодятам. Ти як завжди - весь у чорному», «Як це красиво, до мурашок», «Чудово ось це весілля», «Вай як мило просто чарівно», «Космічно чудово», «Ти навіть на весіллі в окулярах», - пишуть люди.
До цього ми писали, що MELOVIN поділився кадром з відпочинку. Костянтин (справжнє ім'я співака) був одягнений в одних шортах. Інше тіло він не став прикривати. MELOVIN улігся на надутого рожевого фламінго посеред басейну і прикинувся відпочиваючим людиною.
Судячи з усього, артист дійсно влаштував собі вихідний день. Раніше в сторіс він викладав відео, на яких пив алкогольні напої і курив кальян.
Нагадаємо, фаворит Данилка виблискував голим тілом в басейні, пристрасні кадри: «Про, Боже який…».
Як повідомляла Politeka, MELOVIN став батьком, відео з дитиною підірвало мережу.
Також Politeka писала, що улюбленець Данилка переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу: "Мурашки по шкірі".