Популярний український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, підкорив емоційним виконанням своєї пісні на весіллі

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився новим відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео артист показав, як виконує свій хіт «Вітрила» на весіллі. Так, MELOVIN сидить на стільці з мікрофоном і з почуттям співає свою емоційну пісню, слова якої так добре поєднуються з романтичною подією. Артист не змінив своїм смакам і одягнувся у все чорне, а свій образ доповнив масивними стильними окулярами.

Під час його співу молодята щосили танцювали під музику, явно насолоджуючись своїм святом.

Шанувальники співака активно коментують його публікацію.

«гарненько погуляйте! Передавай вітання молодятам. Ти як завжди - весь у чорному», «Як це красиво, до мурашок», «Чудово ось це весілля», «Вай як мило просто чарівно», «Космічно чудово», «Ти навіть на весіллі в окулярах», - пишуть люди.

До цього ми писали, що MELOVIN поділився кадром з відпочинку. Костянтин (справжнє ім'я співака) був одягнений в одних шортах. Інше тіло він не став прикривати. MELOVIN улігся на надутого рожевого фламінго посеред басейну і прикинувся відпочиваючим людиною.

Судячи з усього, артист дійсно влаштував собі вихідний день. Раніше в сторіс він викладав відео, на яких пив алкогольні напої і курив кальян.

Нагадаємо, фаворит Данилка виблискував голим тілом в басейні, пристрасні кадри: «Про, Боже який…».

Як повідомляла Politeka, MELOVIN став батьком, відео з дитиною підірвало мережу.

Також Politeka писала, що улюбленець Данилка переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу: "Мурашки по шкірі".