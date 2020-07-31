Українців попередили, що до кінця цього ходу ситуація з безробіттям в країні буде йти гірше, ніж планувалося спочатку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу НБУ.
«Ослаблення карантину вже в травні призвело до більш швидкого відновлення пропозиції робочої сили, яка в червні за щотижневими даними кількості резюме повернулася на докарантинний рівень. Інтерес до пошуку роботи відновився не тільки на внутрішньому ринку праці, але і за кордоном, чому сприяло часткове відкриття державних кордонів на виїзд з метою працевлаштування», — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що спершу у квітневому прогнозі рівень безробіття був на рівні 9,5%, проте вже зараз експерти з НБУ кажуть про 10%. Передбачається, що в наступному році ситуація покращиться, а рівень безробіття скоротитися до 9%.
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Передбачається, що до 2022-го рівень безробіття буде в межах 8,8% (у минулому прогнозі говорилося про 8,6% безробітних).
До цього ми розповідали про те, коли і як почне відновлюватися українська економіка після кризи й карантину
В регуляторі впевнені, що українська економіка почне відновлюватися після кризи й карантину, а разом з цим прискориться і зростання цін на товари й послуги.
Крім цього, Нацбанк прогнозує в наступному році економічне зростання на 4%.
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Як повідомляла Politeka, нова криза доб'є українців, уріжуть зарплати ще більше: названо терміни.
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