Українців попередили, що до кінця цього ходу ситуація з безробіттям в країні буде йти гірше, ніж планувалося спочатку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу НБУ.

«Ослаблення карантину вже в травні призвело до більш швидкого відновлення пропозиції робочої сили, яка в червні за щотижневими даними кількості резюме повернулася на докарантинний рівень. Інтерес до пошуку роботи відновився не тільки на внутрішньому ринку праці, але і за кордоном, чому сприяло часткове відкриття державних кордонів на виїзд з метою працевлаштування», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що спершу у квітневому прогнозі рівень безробіття був на рівні 9,5%, проте вже зараз експерти з НБУ кажуть про 10%. Передбачається, що в наступному році ситуація покращиться, а рівень безробіття скоротитися до 9%.

Передбачається, що до 2022-го рівень безробіття буде в межах 8,8% (у минулому прогнозі говорилося про 8,6% безробітних).

До цього ми розповідали про те, коли і як почне відновлюватися українська економіка після кризи й карантину

В регуляторі впевнені, що українська економіка почне відновлюватися після кризи й карантину, а разом з цим прискориться і зростання цін на товари й послуги.

Крім цього, Нацбанк прогнозує в наступному році економічне зростання на 4%.

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