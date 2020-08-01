Курс валют в Україні 1 серпня змусить гривню попотіти, яка після вихідних націлилася на долар

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, долар після вихідних вирішить опустити позиції, торги почнуться з -1,15 гривні за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини останнього дня долар обвалився ще більше, аж до 2766,59 грн, однак потім почав потихеньку підійматися.

Євро таки скористається відведеної перепочинком, щоб зробити нові «рекордний» стрибок: торги почнуться з +23,42 гривні.

Курс валют від НБУ на 1 серпня:

100 доларів 2769,13 грн;

100 євро — 3254,7 грн.

Відігратися гривня вирішила на російській національній валюті: рубль можна буде придбати всього за 0,37 копійки.

До цього ми наводили слова економічного аналітика Віктора Ськаршевського, який прогнозує, що долар може підскочити до 50 грн, з-за чого далеко не всі зможуть купувати валюту.

Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 озвучив аналітик Віктор Скаршевський.

За його словами, різкий стрибок курсу долара зараз малоймовірний, але навіть на тлі можливих прогнозів про серйозне подорожчання валюти до 30 або 50 гривень/$, українці не зможуть почати масово бігти в обмінники.

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