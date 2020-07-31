Украинцам расслабляться рано, поскольку дождливая погода пока не уходит из страны

Об этом в новом прогнозе погоды рассказывает синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 1 августа, в Украине возможны кратковременные грозовые дожди.

"Разве что в Центре солнце все же будет соревноваться с осадками и часто будет побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее. Температура воздуха на Юге ожидается завтра +25+29 градусов. На остальной территории Украины +22+26 градусов, на Закарпатье до +28 градусов", - предупредила она простых украинцев.

Диденко также отметила, что в Киеве будет прохладно и возможны осадки. Но уже послезавтра, 2 августа, будет сухая погода.

"Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу ожидается дождь с грозой, максимальная температура воздуха прибьет недавнюю жару до +22, +23 градусов. В воскресенье более вероятна сухая погода, но прохладная. Потепление начнется во вторник, 4-го августа", - резюмировала синоптик в своем новом прогнозе погоды.

Ранее мы рассказывали об ухудшении погодных условий в Украине.

В частности, как предупреждали синоптики и спасатели, сегодня, 31 июля, в части южных и восточных областей, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях будет особенно сильное ненастье.

Местами возможны град и шквалы до 15-20 м/с, в связи с чем в этих регионах был объявлен I уровень опасности.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.

Также Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе.

Как Politeka сообщала, что лето окончательно испортится, накроют грозовые дожди украинцев с новой силой.