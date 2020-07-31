Украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит отпуск вместе с женой и коллегой Екатериной Осадчей

Он опубликовал семейное фото в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимке супруги плавают в море неподалеку от скал. Екатерина Осадчая делает селфи, пока Юрий Горбунов нежно прижимается к ней сзади. Обе знаменитости выглядят счастливыми и улыбаются. На Екатерине можно заметить черный купальник и ожерелье, которое она не сняла даже для заплыва.

"Когда вместо полноценного отпуска есть всего несколько дней, надо эти дни провести в красивых местах!", - подписал фото Юрий Горбунов.

Пользователи социальной сети порадовались семейному счастью пары в комментариях:

"Как же вы мне оба нравитесь!! Вы самые настоящие 🔥🔥🔥"; "Какая прелесть! Такие красивые и безумно счастливые!!! Обожаю Вашу семью 😘"; "Какие вы милые 😍"; "Вы классные"; "Молодцы, так держать"; "Красивая пара!"; "100% такая красота! Хорошего отдыха! А море ж какое чистое 👌🏼"; "Шикарные! Хорошего отдыха.🔥"; "Какие вы умнички! Всегда вместе, радостные, роскошные!".

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