Стало відомо, кому в 2021 році істотно підвищать зарплати

Як передає Politeka.net, про це під час щоденного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вже наступного року зарплати працівників екстреної медичної допомоги суттєво підвищать.

Степанов обурився, що на даний момент медики, від яких залежить життя інших українців, отримують менше, ніж касири в супермаркетах.

"Заробітна плата водія (в даний час) становить від 3 800 до 4 200 грн, диспетчера – до 6 тис. грн, лікаря – до 7 тис. грн. Дуже важко говорить, що в нашій країні люди з таким рівнем кваліфікації, від яких залежить життя, що у них заробітна плата навіть менше, ніж у касира в магазині або іншого працівника без високої кваліфікації", – підкреслив глава МОЗ на брифінгу.

Профільний міністр також озвучив суми зарплат, які повинні бути у медичних працівників в наступному році:

водії (екстрені медичні техніки) – 10-12 тис. грн;

диспетчер – 11-13 тис. грн;

фельдшер – 13-16 тис. грн;

лікар – від 20 до 22 тисяч.

Раніше ми розповідали про підвищення мінімальної зарплати в Україні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у 2021 році мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 6250 гривень.

“Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, становить 6250 грн в середньому. Тобто, так як ми і говорили – 6 тис. На початку року, 6500 – у другому півріччі. У 2022 році – 6700 грн, в 2023 році – 7200 грн”, - заявив Шмигаль і додав, що це прогнозні очікування, які були заздалегідь розроблені Міністерством економіки.

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