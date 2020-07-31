Стало відомо, коли і як почне відновлюватися українська економіка після кризи та карантину
Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку України.
У регуляторі впевнені, що українська економіка почне відновлюватися після кризи та карантину, а разом з цим прискориться і зростання цін на товари та послуги.
Окрім цього, Нацбанк прогнозує наступного року економічне зростання на 4%.
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"Українська економіка поступово відновлюється від кризи, а разом з цим прискориться і зростання цін. Економіка скоротиться на 6% за підсумками 2020 року, але у наступні роки її зростання становитиме близько 4%. В свою чергу, інфляція прискориться до 4,7% на кінець цього року і також буде близькою до середньострокової цілі Національного банку 5% у наступні роки. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2020 року", - йдеться у повідомленні прес-службу державного регулятора.
В Нацбанку впевнені, що найгірший період для національної економіки вже позаду, адже пом’якшення карантинних обмежень сприятиме пожвавленню ділової активності в Україні.
Раніше ми розповідали про обвал гривні, який допоможе відродити національну економіку.
Для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.
Тим більше Нацбанк вже показав, що він не планує повертатися до низькому курсу долара в Україні.
Тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться, тому зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.
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