До чого потрібно готуватися

Стало відомо, коли і як почне відновлюватися українська економіка після кризи та карантину

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку України.

У регуляторі впевнені, що українська економіка почне відновлюватися після кризи та карантину, а разом з цим прискориться і зростання цін на товари та послуги.

Окрім цього, Нацбанк прогнозує наступного року економічне зростання на 4%.

"Українська економіка поступово відновлюється від кризи, а разом з цим прискориться і зростання цін. Економіка скоротиться на 6% за підсумками 2020 року, але у наступні роки її зростання становитиме близько 4%. В свою чергу, інфляція прискориться до 4,7% на кінець цього року і також буде близькою до середньострокової цілі Національного банку 5% у наступні роки. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2020 року", - йдеться у повідомленні прес-службу державного регулятора.

В Нацбанку впевнені, що найгірший період для національної економіки вже позаду, адже пом’якшення карантинних обмежень сприятиме пожвавленню ділової активності в Україні.

Раніше ми розповідали про обвал гривні, який допоможе відродити національну економіку.

Для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.

Тим більше Нацбанк вже показав, що він не планує повертатися до низькому курсу долара в Україні.

Тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться, тому зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.

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