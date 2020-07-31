Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала фігуру в бікіні, перемазану маслом

Так, в цей раз модель вирішила похвалитися вигинами в модному салатовому купальнику, який ледь приховує її значних розмірів форми. При цьому, для більшої пікантності, Анастасія повернулася боком і підкреслила пружні сідниці з кращого ракурсу.

Не секрет, що при зрості 162 см Квітко важила на початку модельної кар'єри аж 70 кілограм! І це при тому, що багато радили їй худнути. Відмовившись від такої ідеї, дівчина стала не лише популярною завдяки їй незвичайної зовнішності, але і навіть стала працювати з модними магазинами, рекламуючи їх білизну і купальники.

На новому фото спекотна молода модель вимазала маслом і підкреслила тим самим переваги при сонячному світлі. Позуючи на шезлонгу, дівчина заклично повернулася в бік від об'єктива.

Ось що пишуть фанати під постом Квітко:

«Ну до чого ж гарна, малятко❤️❤», «Нічого собі .... 😮», «Надто апетитна», «Лінда ❤️❤️❤️👏👏,» «Я люблю зовнішній вигляд .. приємно», «Ти дуже шикарна крихта❤️😍», «боже, яка блондиночка🔥🔥🔥, «Я так люблю тебе», «Мій мужній ірландець прагне тримати тебе у вузькому колі, прекрасна Ана 🌺🌸 ❤️❤️❤️❤️», «Вау 😍 можна більше пристрасті, будь ласка?», «дуже гарячий вид», «Виглядає так гаряче, прекрасні форми».

До цього молода модель з пишними формами вирішила блиснути фігурою у досить сміливій топі з величезним вирізом на грудях. Тоненька одяг на ледь помітних лямках змогла приховати груди дівчини лише від частини, тому шанувальники були відразу ж вражені побаченим.

Не секрет, що саме завдяки своїй фігурі Анастасія стала знаменитою і почала рекламувати в якості моделі тонка мереживна білизна, купальники і сміливі спортивні костюми - вирізи на топах не залишали і краплі для фантазії. Дівчина не соромиться своїх форм і завжди із задоволенням підкреслює їх різними нарядами.

«Я люблю свій новий колір волосся @styledbyarmin ❤️😍», - акцентувала увагу Анастасія на новій зачісці.

Ось що написали фанати:

«Розкішна блондиночка👩👑💗», «Ти дуже красива, палка блондиночка», «😮😮😮😮 ти моя БОЖА принцеса🌹🌹», «Chil❤️», «дитячі губи і волосся так мило cute», «Це дійсно виглядає чудово на вас так гарно», «Так мило 😘😘».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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