Розкрита комплексна програма по підвищенню пенсій та збільшенню виплат пенсіонерам до кінця 2020 року

Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Вголос.

За її словами, для більш 2 млн пенсіонерів були підвищені пенсії і зараз вони становлять понад 2000 гривень.

Лазебна підкреслила що 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячну надбавку до пенсії в середньому розмірі 500 грн; 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5000 грн, отримали від держави одноразову виплату в розмірі 1000 грн; для 8,4 млн у травні були проіндексовані виплати.

Глава профільного міністерства також анонсувала нові підвищення пенсій до кінця 2020 року.

"Що буде ще в цьому році? Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то зросте і мінімальна гарантія для осіб 65 років і старше, якщо у жінки є стаж 30 років, а у чоловіків - 35 років. Мінімальна пенсійна виплата у цих людей складе 2 тисячі гривень", - продовжила Лазебна у спілкуванні з журналістами.

Міністр соцполітики також пообіцяла, що в грудні 2020 року має пройти друге підвищення пенсій, і пов'язано воно з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Тоді мінімальна пенсія складе 1769 гривень. Надбавки, підвищення за понаднормовий стаж - все, що прив'язано до прожиткового мінімуму, все також буде перераховано", - резюмувала Лазебна.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом