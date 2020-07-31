Новий сервіс для українців запрацює вже з 1 серпня 2020 року

Про це повідомляє Politeka.net.

Зазначається, що українці, які користуються банківськими картками, зможуть знімати готівку прямо на касах продуктових супермаркетів.

Сервіс буде доступний для карток MasterCard та для клієнтів ПриватБанку, Ощадбанку та Райффайзен Банк Аваль.

Для того, щоб отримати готівку на касі торгової точки, українцю необхідно лише оплатити товар банківською карткою на будь-яку суму і повідомити касиру, що ви бажаєте зняти готівку.

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки у супермаркеті. Після підтвердження транзації касир зобов'язаний видати чеки з деталями покупки товару і видачі готівки.

«Послуга «Готівка на касі» усуває необхідність знімати готівку «про запас», адже тепер це можна зробити в будь-який момент під час покупки там, де зручно. Таким чином послуга відкриває нові можливості для держателів карток і привносить функції, доступні у банківських відділеннях, просто на каси торгових підприємств...», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця послуга незабаром буде доступна на понад 90 тис. POS-терміналів Приватбанку, Ощадбанку та Райффайзен Банку Аваль у торгових мережах.

Раніше ми розповідали про те, що в соцмережах з'явилася інформація про те, що банкомати в Україні нібито зникнуть з 1 серпня.

Такий слух з'явився на тлі інформації про те, що українцям дозволили знімати готівку прямо на касах в магазинах, і він спровокував паніку серед населення.

Але слух про зникнення банкоматів в Україні виявився фейком. Як відомо, з 1 серпня українці зможуть отримувати готівку зі своїх карток у торговельних і розважальних закладах, тому не обов'язково йти до банкомату.

Нагадаємо, українці зможуть отримати готівку на касі в магазинах, головні умови

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https://youtu.be/9YNza3W0e6Y