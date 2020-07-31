Стало відомо, хто може залишитися без додаткових виплат на карантині

Про це пише FinanceUA.

Відповідний законопроект був опублікований українськими профспілками.

Зокрема, документом пропонують скоротити термін надання державою допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Цим законопроектом також хочуть надавати допомогу роботодавцям, у тому числі ФОП, які є застрахованими особами з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва на термін призупинення діяльності до 31 серпня поточного року (на даний момент – протягом 30 календарних днів після завершення карантину).

Роботодавець або ФОП, який офіційно застрахований, має право на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня припинення виробництва, але не пізніше 31 серпня 2020 року.

Таку ініціативу хочуть реалізувати, оскільки карантин в Україні вже ослаблений постановою Кабміну і документ "дозволить створити умови для відновлення економічної діяльності суб'єктами господарювання".

Більше того, були скорочені бюджетні витрати на виплату допомоги по безробіттю. Замість 4,723 млн виділять на 2 млн грн менше. А станом на 16.07.2020 р. вже використано 1,6 млн гривень.

Раніше ми розповідали про підвищення мінімальної зарплати в Україні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у 2021 році мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 6250 гривень.

У документі також сказано, що мінімальна зарплата в Україні до 2023 році буде на рівні понад 7 тисяч гривень.

“Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, становить 6250 грн в середньому. Тобто, так як ми і говорили – 6 тис. На початку року, 6500 – у другому півріччі. У 2022 році – 6700 грн, в 2023 році – 7200 грн”, - заявив Шмигаль і додав, що це прогнозні очікування, які були заздалегідь розроблені Міністерством економіки.

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