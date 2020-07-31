Стало известно, кто может остаться без дополнительных выплат на карантине

Об этом пишет FinanceUA.

Соответствующий законопроект был опубликован украинскими профсоюзами.

В частности, документом предлагают сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.

Этим законопроектом также хотят предоставлять пособия работодателям, в том числе ФЛП, которые являются застрахованными лицами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок приостановки деятельности до 31 августа текущего года (на данный момент – в течение 30 календарных дней после завершения карантина).

Работодатель или ФЛП, который официально застрахован, имеет право на получение пособия по частичной безработице на период карантина в течение 90 календарных дней со дня приостановки производства, но не позднее 31 августа 2020 года.

Такую инициативу хотят реализовать, поскольку карантин в Украине уже ослаблен постановлением Кабмина и документ "позволит создать условия для возобновления экономической деятельности субъектами хозяйствования".

Более того, были сокращены бюджетные расходы на выплату помощи по безработице. Вместо 4,723 млн выделят на 2 млн грн меньше. А по состоянию на 16.07.2020 г. уже использовано 1,6 млн гривен.

Ранее мы рассказывали о повышении минимальной зарплаты в Украине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2021 году минимальная зарплата в Украине будет повышена до 6250 гривен.

В документе также сказано, что минимальная зарплата в Украине к 2023 году будет на уровне в более 7 тысяч гривен.

“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, - заявил Шмыгаль и добавил, что это прогнозные ожидания, которые были заранее разработаны Министерством экономики.

Напомним, что инфляция и рост зарплат, в Кабмине уже предупредили: к чему готовиться простым украинцам

Как сообщала Politeka, новое повышение зарплат в Украине, в Кабмине решили, кто получит больше денег

Также Politeka писала, что украинцы получат новые выплаты, принято решение: "5 тысяч гривен получат..."