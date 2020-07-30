Экс-солистка группы "ВИА Гра", украинская шоувумен Надежда Мейхер показала сразу несколько горячих образов для лета

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала ролик на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца).

Надежда Мейхер не только поет и работает телеведущей, но еще и продвигает собственный бренд одежды. Самые интересные модели она неизменно примеряет сама и демонстрирует своим поклонникам. На этот раз знаменитость подобрала сразу пять необычных образов.

Первым делом Надежда Мейхер представила красное кожаное платье с бретельками на "карабинах". Обтягивающий материал выгодно подчеркнул ее бюст, талию и бедра. Она дополнила свой наряд сверкающей подвеской на шею и серой сумкой из кожи.

Другой образ получился более нежным и воздушным благодаря легкому разноцветному платью до щиколоток. Он развевается от потоков возуха, а обнаженные плечи придают внешности скромную пикантность.

Следующий наряд больше подойдет для прохладной погоды. Надежда Мейхер надела туфли с открытыми носками, длинную желтую юбку и кофту с длинными рукавами - в таком можно прогуляться прохладным летним вечером или осенью, которая уже не за горами.

Четвертый образ еще пригодится этим летом. Он состоит из черной шляпы, легкой майки, юбки с цветочными узорами, красными туфлями и сумочкой. С последним нарядом Надя Мейхер надела черную шляпу с черными туфлями, однако другую одежду выбрала более светлых цветов. Так на видео она щеголяет в белой футболке и длинной бело-сине-черной юбке.

Пользователи социальной сети оценили обновки Мейхер в комментариях:

"Какая красота !🔥🌹🔥"; "Классическая красота от Надежды!👏❤️🙏"; "Шикарно, Надя!😍"; "Красотка ❤️❤️❤️"; "Шикарная, настоящая, вдохновляющая... 💐"; "Надя ты супер 😍🔥🔥"; "Бомбаа😮"; "Надюша! Ты украшение этих вещей"; "Стильненько)"; "Фигура- бомба👍👍👍👍"; "Какая обалденная!🔥💣💥".

Напомним, Мейхер, Герцег и другие красотки из ВИА Гры показали, как держать тело в форме.

Также Politeka сообщала, что роскошная Надя Мейхер превратилась в дерзкую модель и покрутила на камеру пятой точкой.

А еще Politeka писала, что Надежда Мейхер зажмурилась от удовольствия, выставив напоказ аппетитные прелести.