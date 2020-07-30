Громадський діяч Андрій Пальчевський відомий своїми влучними неординарними висловлюваннями

Відео з яскравими фразами з нового інтерв'ю Politeka.net з'явилося на Facebook-сторінці Пальчевського. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

Які ще чотири роки? За чотири роки вони знищать країну.

Ми вже розуміли, що він не з цієї системи, але ми помилилися.

Це політики-імпотенти. Країна на продаж вже 30 років.

Ви знаєте, я починаю ходити з охороною, тому що серйозні настають часи. Чому? Тому що у нас гівняна влада.

Нехай триндять гадюки за кордоном.

Хто винен, ми знаємо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прихильники Пальчевського створили оригінальні телеграм-стікери з його яскравими висловами. Крилаті вирази якого тепер поширюються в мережі.

Цитати кшталт "Кого почати трощити" або "Могутня Україна" вже розходяться месенджера. Скачати собі унікальні телеграм-стікери з Андрієм Пальчевським можна за посиланням: https://t.me/addstickers/Palchevskyi або, просто ввівши в додатку в розділі "стікери" в пошукову рядок "Перемога Пальчевського".

На таку ініціативу відреагував і сам Пальчевський.

«Телеграм-стікери дійсно круті! Вже пересилаю своїм друзям. Народна творчість вселяє в мене віру, що ми рухаємося в правильному напрямку і люди чекають від мене реальних дій. Об'єднуємось! Разом до перемоги!», - сказав громадський діяч.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою: "Хто керує економікою насправді?"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, ніж Зеленський відрізняється від Порошенка: «Це промашка».

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив, як олігархи познущалися над українцями: «Нас довели до того, що…»