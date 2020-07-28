Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как Украина из одной из самых обеспеченных стран стала одной из беднейших

Такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина. (ЧТобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«За весь этот период олигархического издевательства над своим народом, когда из крупнейшей экономики Европы Украина превратилась в одну из недоразвитых сельскохозяйственных стран в эпоху всеобщего подъема. С самым низким уровнем дохода населения, вечными разборками с нашими соседями, то с румынами за остров Змеиный, то с россиянами за Донбасс или за Крым. А почему? Потому что ослабла держава. Потому что из великой Украины, которой она была и мы ее воспринимали», - отметил общественный деятель.

Андрей Пальчевский добавил, что для многих украинцев сейчас не осталось другого выхода, как заработки за границей.

«Нас довели до того, что для нас большое счастье поехать поработать в Финляндии пособирать клубнику. Вот. Понимаете? Или наши женщины, которые в Италии работают на бабушках, потому что у них нет никакой перспективы…» - отметил Андрей Пальчевский.

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