Общественный деятель Андей Пальчевский известен своими меткими неординарными высказываниями

Видео с яркими фразами из нового интервью Politeka.net появилось на Facebook-странице Пальчевского. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Какие еще четыре года? За четыре года они угробят страну.

Мы уже понимали, что он не из этой системы, но мы ошиблись.

Это политики-импотенты. Страна на продажу уже стоит 30 лет.

Вы знаете, я начинаю ходить с охраной, потому что серьезные наступают времена. Почему? Потому что у нас говняная власть.

Нехай триндять гадюки за кордоном.

Кто виноват, мы знаем.

Напомним, ранее сообщалось, что сторонники Пальчевского создали оригинальные телеграмм-стикеры с его яркими высказываниями. Крылатые выражения которого теперь распространяются в сети.

Цитаты вроде "Кого начать крушить" или "Могучая Украина" уже расходятся мессенджерами. Скачать себе уникальные телеграмм-стикеры с Андреем Пальчевским можно по ссылке: https://t.me/addstickers/Palchevskyi или просто введя в приложении в разделе "стикеры" в поисковую строку "Перемога Пальчевского".

На такую инициативу отреагировал и сам Пальчевский.

«Телеграмм-стикеры действительно крутые! Уже пересылаю своим друзьям. Народное творчество вселяет в меня веру, что мы движемся в правильном направлении и люди ждут от меня реальных действий. Объединяемся! Вместе к победе!», - сказал общественный деятель.

Напомним, Пальчевский раскрыл, почему Зеленский занимается не своим делом: "Кто руководит экономикой на самом деле?"

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, чем Зеленский отличается от Порошенко: «Это промашка».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, как олигархи поиздевались над украинцами: «Нас довели до того, что…»