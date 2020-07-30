Общественный деятель Андей Пальчевский известен своими меткими неординарными высказываниями
Видео с яркими фразами из нового интервью Politeka.net появилось на Facebook-странице Пальчевского. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).
- Какие еще четыре года? За четыре года они угробят страну.
- Мы уже понимали, что он не из этой системы, но мы ошиблись.
- Это политики-импотенты. Страна на продажу уже стоит 30 лет.
- Вы знаете, я начинаю ходить с охраной, потому что серьезные наступают времена. Почему? Потому что у нас говняная власть.
- Нехай триндять гадюки за кордоном.
- Кто виноват, мы знаем.
Напомним, ранее сообщалось, что сторонники Пальчевского создали оригинальные телеграмм-стикеры с его яркими высказываниями. Крылатые выражения которого теперь распространяются в сети.
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Цитаты вроде "Кого начать крушить" или "Могучая Украина" уже расходятся мессенджерами. Скачать себе уникальные телеграмм-стикеры с Андреем Пальчевским можно по ссылке: https://t.me/addstickers/Palchevskyi или просто введя в приложении в разделе "стикеры" в поисковую строку "Перемога Пальчевского".
На такую инициативу отреагировал и сам Пальчевский.
«Телеграмм-стикеры действительно крутые! Уже пересылаю своим друзьям. Народное творчество вселяет в меня веру, что мы движемся в правильном направлении и люди ждут от меня реальных действий. Объединяемся! Вместе к победе!», - сказал общественный деятель.
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