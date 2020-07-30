Жаркая погода постепенно покидает территорию Украины

Об этом предупредила авторитетный синоптик Наталья Диденко, которая обнародовала в своем Facebook свежий прогноз, пишет Politeka.net.

По ее словам, июль "уезжает" из Украины и уносит с собой жару.

"Завтра в западных и северных областях на протяжении дня ожидаются вменяемые и даже прохладніе +21+25 градусов. На остальной территории Украины будет значительно теплее, однако и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет спадать, +26+30 градусов", - предупредила она украинцев.

Диденко также отметила, что грозовые дожди вместе со шквалами также пройдут в прикарпатских областях, на Востоке и в южной части. В других регионах будет тепло и сухо, и лишь вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.

Завтра, 31 июля, в Киеве будет прохладно, а столбики термометров поднимутся лишь до +22 градусов.

"В Киеве завтра, в пятницу, существенные осадки - вряд ли. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22 градусов", - резюмировала Диденко, в новом прогнозе погоды.

Ранее мы предупреждали о температурных качелях, которые должны были атаковать Украину 30 июля.

По словам Натальи Диденко, жителям некоторых украинских регионов следует готовиться к грозовым дождям и шквалам.

"Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятные 30-го июля в западных областях Украины, местами на Севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг дойдут до центральной части. На Юге, в Луганской и Донецкой областях завтра - сухая погода", - предупреждала синоптик простых украинцев.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

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