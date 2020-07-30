Українські синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Передає Politeka.net, посилаючись на дані прес-служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Згідно з офіційною заявою, сьогодні вдень у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с.
У зв'язку з цим, варто взяти з собою парасольки і надіти закриту промокне в надійне взуття.
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Раніше повідомлялося, що західний регіон країни наздожене спека. Стовпчик термометра покаже від 25 до 27 градусів вище нуля.
На півночі України дощів не передбачається, а повітря прогріється до 26-28 з позначкою "плюс". Вночі, очікується від 18 до 21 градуса вище нуля.
У Києві та області сьогодні, стверджують синоптики, буде сонячно і без дощів. Повітря розжариться до 25-29 за Цельсієм. А ось вночі навпаки, похолодає до 18-20 градусів.
Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.
Також Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі.
Як Politeka повідомляла, що літо остаточно зіпсується, накриють грозові дощі українців з новою силою.