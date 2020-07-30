Рекордне число учасників ЗНО взяло участь в тестуванні

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що порядку 379 тисяч осіб взяли участь в основній сесії Зовнішнього незалежного тестування. З відзнакою випробування пройшли 447 учасників, свідчить Міносвіти України під час прессбріфінга про попередні результати ЗНО.

Кількість учасників, які набрали максимальний тестовий бал в 200 одиниць в цьому році склало 447 чоловік. Найбільше «відмінників» з математики близько 142 особи. На другому місці - англійська мова і середній бал 84.

Один з учасників є вихідцем зі звичайної сільської школи, який набрав рекордну кількість балів з чотирьох предметів: українська мова та література, математика, англійська мова та фізика.

Виходячи з цього, в учасників тестування є тяга з точних наук, ніж до гуманітарних.

Примітно, що тестування пройшло без порушень і з усіма дотриманнями правил епідембезопасності.

У міністерстві пояснили, хто не зміг або не встиг приєднатися до основної сесії тестування, зможуть себе випробувати в додатковій сесії, яка розпочнеться найближчим часом.



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