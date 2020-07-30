Розкрито нюанси підвищення мінімальної зарплати в Україні

Як передає Politeka.net, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

За його словами, у 2021 році мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 6250 гривень.

Такі цифри наведені в прогнозі соціально-економічного розвитку України на 2021-2023 року, який був затверджений урядом.

У документі також сказано, що мінімальна зарплата в Україні до 2023 році буде на рівні понад 7 тисяч гривень.

“Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, становить 6250 грн в середньому. Тобто, так як ми і говорили – 6 тис. На початку року, 6500 – у другому півріччі. У 2022 році – 6700 грн, в 2023 році – 7200 грн”, - заявив Шмигаль і додав, що це прогнозні очікування, які були заздалегідь розроблені Міністерством економіки.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в 2021 році.

Так, в Кабінеті міністрів прогнозують, що обмінний курс долара в 2021 році становитиме 29,1 гривень/$, на кінець року - 28,8 грн/$.

Зазначимо, що у попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 гривень/$ у середньому за рік та 29,3 гривень/$ на кінець року.

"Мінекономіки зазначає, що розроблений і представлений прогноз є сценарним припущенням, а не простою екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України", - йдеться в офіційному документі.

Нагадаємо, що инфляция і зростання зарплат, у Кабміні вже попередили: до чого готуватися простим українцям

Як повідомляла Politeka, новое підвищення зарплат в Україні, у Кабміні вирішили, хто отримає більше грошей

Також Politeka писала, що українців отримають нові виплати, прийнято рішення: "5 тисяч гривень отримають..."