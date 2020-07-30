Раcкрыты нюансы повышения минимальной зарплаты в Украине

Как передает Politeka.net, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

По его словам, в 2021 году минимальная зарплата в Украине будет повышена до 6250 гривен.

Такие цифры приведены в прогнозе социально-экономического развития Украины на 2021-2023 года, который был утвержден правительством.

В документе также сказано, что минимальная зарплата в Украине к 2023 году будет на уровне в более 7 тысяч гривен.

“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, - заявил Шмыгаль и добавил, что это прогнозные ожидания, которые были заранее разработаны Министерством экономики.

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Так, в Кабинете министров прогнозируют, что обменный курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривен/$, на конец года - 28,8 грн/$.

Отметим, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен/$ в среднем за год и 29,3 гривен/$ на конец года.

"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в официальном документе.

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