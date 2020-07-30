Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала зайве у занадто відвертому декольте

Цього разу молода модель з пишними формами вирішила блиснути фігурою у досить сміливому топі з величезним вирізом на грудях. Тоненький одяг на ледь помітних лямках зміг приховати груди дівчини лише від частини, тому шанувальники були відразу ж вражені побаченим.

Не секрет, що саме завдяки своїй фігурі Анастасія стала знаменитою і почала рекламувати в якості моделі тонка мереживна білизна, купальники і сміливі спортивні костюми - вирізи на топах не залишали і краплі для фантазії. Дівчина не соромиться своїх форм і завжди із задоволенням підкреслює їх різними нарядами.

Ось що написали в цей раз фанати:

«Я люблю свій новий колір волосся @styledbyarmin ❤️😍», - акцентувала увагу Анастасія на новій зачісці.

Ось що написали фанати:

«Розкішна блондиночка👩👑💗», «Ти дуже красива», «😮😮😮😮 ти моя БОЖА принцеса🌹🌹», «Chil❤️», «дитячі губи і волосся так мило cute», «Це дійсно виглядає чудово на вас так гарно», «Так мило 😘😘», «Так багато 😍», «скільки краси і стільки чуттєвості❤️💋», «Мила княгиня» 🔥anastasiya_kvitko 😍», «Я готовий до нашого першого побачення 😍😍😍».

Будучи представником відразу декількох модних брендів, Анастасія фактично щодня публікує у своєму профілі в Instagram стильні кадри в різному одязі. Причому рекламує Квітко не тільки мереживну білизну, але ще й спортивні костюми, купальники і багато іншого.

Модель з пишними формами не так давно захопила фанатів серією фото, на яких показала себе в одязі лавандового кольору - тоненький топ і тісні лосини відразу ж привернули увагу собі.

На фото також можна помітити, що Анастасія знову змінила колір волосся, перефарбувавши світлі локони в більш натуральний відтінок русявого, а також позувала з легким макіяжем на обличчі, приховавши за очі сонцезахисними окулярами.

«Фантастичний фантастичний вигляд!», «моя любов, як красиво», «дуже красива дівчина ❤❤💞💝🌹», «Солодке досконалість», «Такі цукрові булочки😍😍😍», «Благословення королевою краси 😘😍🌹💕💯🔥😊👸❤🙌😇», «Ти красива», «Агов дитинко», «Любов мого життя!! ❤️❤», «Lovely💜😃🔥❤👍», «Як у вас справи», «Я люблю фіолетовий! Це виглядає так добре на вас! 💜💜💜», - написали фанати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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