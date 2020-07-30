Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів. Чому вибори восени 2020 можуть не відбутися

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

«Я вже чекаю осені не тільки для того, щоб скінчилася спека. Я чекаю осені просто тому, що це буде шанс показати своє вагоме слово щодо дій сьогоднішньої влади», - зазначив громадський діяч.

Пальчевський прогнозує, що «слуг народу» чекає справжній провал.

«Я не впевнений, що проведуть вибори. Я не впевнений. Тому що результат буде настільки плачевний для зеленої команди. Вони ж рано чи пізно зізнаються президенту, як пацани діти… Зараз вони вигадали історію, що у них нібито є якийсь рейтинг, але восени цього може не бути», - заявив він.

Пальчевський прогнозує, що на цих виборах можуть пройти дійсно нові сили.

«На арену вийдуть нові інші, або інші нові, як вам більше подобається… З'являться нові обличчя. І ось підуть дві-три нові партії. Люди, я певен, дадуть їм можливість, як підправити сьогоднішню владу», - зазначив Андрій Пальчевський.

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