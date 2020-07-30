Стало відомо, як українська економіка буде відновлюватися після кризи і карантину

Як пише Politeka.net, про це під час засідання Кабінету міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Так, уряд прогнозує поступове відновлення національної економіки, яка постраждала від кризи і обмежувальних заходів.

Шмигаль не сумнівається, що зростанню економіки будуть сприяти позитивні тенденції в деяких галузях.

“Це розвиток промисловості, підтримка національного виробника, зокрема у сфері машинобудування, оборонного замовлення”, – наголосив глава уряду на засіданні.

Перераховуючи сприятливі фактори Шмигаль назвав очікування, що вже з жовтня 2020 року почнеться відновлення в різних країнах світу, і це буде сприяти збільшенню попиту на українську металургію, тобто на експорт українських металів.

Шмигаль, крім цього, очікує збільшення переробки в аграрному секторі. Третій аспект відновлення економіки, на думку прем'єр-міністра, це підтримка малого і середнього бізнесу.

Глава Кабміну також назвав четвертий аспект – зосередження не тільки на зовнішніх, але і внутрішніх інвесторах.

Раніше ми розповідали про обвал гривні, який допоможе відродити національну економіку.

Для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.

Тим більше Нацбанк вже показав, що він не планує повертатися до низькому курсу долара в Україні.

Тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться, тому зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.

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