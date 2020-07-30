Стало известно, как будет восстанавливаться украинская экономика после кризиса и карантина

Как пишет Politeka.net, об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Так, правительство прогнозирует постепенное восстановление национальной экономики, которая пострадала от кризиса и ограничительных мер.

Шмыгаль не сомневается, что росту экономики будут способствовать положительные тенденции в некоторых отраслях.

“Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности в сфере машиностроения, оборонного заказа”, – подчеркнул глава правительства на заседании.

Перечисляя благоприятные факторы Шмыгаль назвал ожидания, что уже с октября 2020 года начнется восстановление в разных странах мира, и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию, то есть на экспорт украинских металлов.

Шмыгаль, помимо этого, ожидает увеличение переработки в аграрном секторе. Третий аспект восстановления экономики, по мнению премьер-министра, это поддержка малого и среднего бизнеса.

Глава Кабмина также назвал четвертый аспект – сосредоточение не только на внешних, но и на внутренних инвесторах.

Ранее мы рассказывали об обвале гривны, который поможет оживить национальную экономику.

Для оживления экономики нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривни.

Тем более Нацбанк уже показал, что он не планирует возвращаться к низкому курсу доллара в Украине.

Тренд на ослабление национальной валюты на текущей неделе продолжится, поэтому сейчас самое подходящее время для покупки валюты, пока она не выросла в цене. А вот продавать ее торопиться не надо, можно продешевить.

Напомним про кризис в Украине, в МВФ предупредили, что уничтожит экономику: "Почти в два раза больше, чем..."

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что безработным украинцам нашли применение, важная информация: "Теперь зарабатывают"