Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова поділилася стильним фото в чорному купальнику

Красуня, яку називали фавориткою Влада Ями під час участі в шоу «Танці з зірками», опублікувала новий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото спортсменка розслаблено позує на борту катера. На ній стильний чорний купальник з оригінальною обробкою, що дозволяє їй продемонструвати ідеальну підтягнуту фігуру і довгі стрункі ніжки. Різатдінова мило посміхається, дивлячись у камеру і явно насолоджуючись відпочинком.

Шанувальники спортсменки активно коментують її фото.

«Красуня», «Богиня!», «Така ідеальна фігура і такі закриті купальники весь час», «Точно Вам личать яхти!», «Дуже красиво! Можна не бути чемпіонкою, але варто, навіть потрібно займатися художньою гімнастикою!», «ідеальна фігура! Приголомшливі очі!», «У вас класна фігура і спортивні ноги», «Коли красуня прикрашає яхту», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Різатдінова у себе в Instagram опублікувала відео з фотосесії, в якій вона брала участь. Ганну одягли в дуже пікантний наряд, який підкреслив її гідності. На дівчині був костюм, який більше нагадував боді. Зверху на гімнастку накинули чорний піджак.

На відео можна у всій красі розглянути довгі ніжки Різатдінової, її тонку талію і підкачані руки. Під час зйомки спортсменка скинула піджак, що додало фото особливої пікантності. Судячи з посту, Ганна знімалася в рекламі брендових прикрас.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" в білизна похвалилася ногами від вух.

Як повідомляла Politeka, улюблениця Ями з "Танців з зірками" запаморочила голову в прозорій сіточці, кадри.

Також Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" вбила довжиною ніг в пікантному костюмі.