Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась стильным фото в черном купальнике

Красотка, которую называли фавориткой Влада Ямы во время участия в шоу «Танці з зірками», опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото спортсменка расслаблено позирует на борту катера. На ней стильный черный купальник с оригинальной отделкой, позволяющий ей продемонстрировать идеальную подтянутую фигуру и длинные стройные ножки. Ризатдинова мило улыбается, глядя в камеру и явно наслаждаясь отдыхом.

Поклонники спортсменки активно комментируют ее фото.

«Красотка», «Богиня!», «Такая идеальная фигура и такие закрытые купальники всё время», «Определённо Вам идут яхты!», «Очень красиво! Можно не быть чемпионкой, но стоит, даже нужно заниматься художественной гимнастикой!», «идеальная фигура! Потрясающие глаза!», «У вас классная фигура и спортивные ноги», «Когда красавица украшает яхту», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ризатдинова у себя в Инстаграм опубликовала видео с фотосессии, в которой она участвовала. Анну одели в очень пикантный наряд, который подчеркнул ее достоинства. На девушке был костюм, который больше напоминал боди. Сверху на гимнастку набросили черный пиджак.

На видео можно во всей красе рассмотреть длинные ножки Ризатдиновой, ее тонкую талию и подкачанные руки. Во время съемки спортсменка скинула пиджак, что придало фото особой пикантности. Судя по посту, Анна снималась в рекламе брендовых украшений.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" в белье похвасталась ногами от ушей.

Как сообщала Politeka, любимица Ямы из "Танців з зірками" вскружила голову в прозрачной сеточке, кадры.

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" сразила длиной ног в пикантном костюме.