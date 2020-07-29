Володимир Зеленський, як і інші президенти України до нього, займається не своєю справою

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів український громадський діяч Андрій Пальчевський.

Він нагадав про те, що Україна – парламентська держава. У той же час, президент країни, за словами Пальчевського, часто втручається в ті сфери, якими він займатися не повинен.

Зокрема, експерт зазначив, що саме голова держави зараз керує економікою.

«Ми в парламентській республіці взагалі-то живемо. У нас насправді парламент повинен бути законодавцем і лідером руху нашого суспільства вперед. Ось цей перекіс у бік президентської (республіки – прим. ред), коли президент у нас головнокомандувач, він же чомусь керує економікою…Хто керує економікою насправді? Шмигаль? Я його прізвище насилу пригадую», - обурився Пальчевський.

Він вважає, що голова держави не повинен брати на себе «невластиві функції». При цьому Пальчевський зазначив, що таку реальність в Україні встановили попередні президенти, які перетворили країну на «султанат» незважаючи на те, що за Конституцією «господарем у домі» повинен бути український парламент.

До цього Пальчевський висловився щодо боротьби з олігархатом в Україні.

«Нам треба змінити систему, при якій купка українських сімей, яка 30 років тому прийшла до влади… повинна поділитися тим, що вони… не хочеться вживати слово вкрали, тому що це термін практично юридичний, те, що їм дісталося так легко. Коли вони стояли просто при розвалі великої країни і отримали чомусь в одні руки заводи, фабрики, владу і чомусь це все якимись великими сім'ями оформлено», - заявив громадський діяч.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив, як олігархи познущалися над українцями.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розповів, як влада грабує українців: «Заберемо податками та тарифами, а потім...».

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив, як вирішити проблему з торгівлею в Києві.